Курц сообщил, что в Австрии выход из карантина будет происходить по регионам

ВЕНА, 22 марта. /ТАСС/. Решения о дальнейших мерах по выходу из карантина в Австрии будут приниматься в зависимости от ситуации в каждом отдельном регионе. Об этом сообщил в понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам заседания правительства на тему дальнейших шагов о постепенном выходе из карантина.

"Мы решили, что должен быть продолжен упор на региональную ситуацию", - сказал Курц на пресс-конференции. Меры по отмене ограничений будут приниматься в тех регионах, где после Пасхи (4 апреля в Австрии) будет наблюдаться стабильная ситуация без нагрузки на палаты интенсивной медицинской помощи. "Это значит, что на этапе апреля, мая и июня мы будем концентрировать внимание не только на показатели заболеваемости, но на прогресс вакцинации людей старше 50 лет и ситуацию в реанимациях", - отметил он.

Он пояснил, что федеральная земля Форарльберг сможет продолжить успешный путь по выходу из карантина, который она начала 15 марта. В отношении федеральных земель Тироль, Зальцбург, Верхняя Австрия, Штирия, Каринтия специалисты в сфере здравоохранения рекомендовали не предпринимать шагов по выходу из карантина и не ужесточать ограничения.

"Ситуация в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде, то есть восточном регионе, которая демонстрирует масштабное распространение британской мутации, а также близость к восточным странам-соседям, где заболеваемость растет, особенно уязвима", - отметил Курц. По его словам, решение о дальнейших мерах в трех регионах на востоке Австрии будут принимать их главы совместно с Минздравом. Кроме того, в апреле в Австрии планируется нарастить объемы представления населению экспресс-тестов на коронавирус.

Правительство Австрии в рамках постепенного выхода из обычного карантина планировало открыть для обслуживания гостей уличные террасы ресторанов и кафе с 27 марта, но пока не определилось с конкретной датой. Жесткий карантин в Австрии ослабили в феврале. Ограничения в области туризма, спорта, культуры и общественного питания продолжают действовать в рамках обычного карантина с ноября 2020 года.