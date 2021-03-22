В Нью-Йорке более 480 школ частично возобновили очные занятия для старшеклассников

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Большая часть школ Нью-Йорка частично открылась для посещения старшеклассниками, ранее они были закрыты из-за пандемии. Об этом заявил в понедельник мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции, которую транслировали на его официальном сайте .

"Сегодня открываются 488 школ", - сказал он. В крупнейшем мегаполисе США около 500 школ, которые посещают учащиеся старших классов. Речь идет об учебных заведениях, которые не являются частными. Руководство последних может самостоятельно принимать решения о том, проводить ли очные занятия.

Ранее в текущем месяце де Блазио заявил, что к сентябрю все школы в крупнейшем мегаполисе США вновь откроются для посещения. В конце февраля к очным занятиям в Нью-Йорке вернулись многие ученики средних классов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 542,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.