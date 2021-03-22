Программа реабилитации Дона может потребовать более 90 млрд рублей

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Росводресурсы подготовили проект программы экологической реабилитации реки Дон, на ее реализацию может потребоваться более 90 млрд рублей, сообщил глава ведомства Дмитрий Кириллов журналистам в понедельник.

"На сегодняшний день такая программа [по реабилитации Дона] нами подготовлена, она на стадии обсуждения <...> Не хочу никого пугать, но предварительно могу сказать, что она стоит порядка 90 с лишним млрд: 26 у нас есть и порядка 75 - это на сегодняшний день объем допфинансирования. Сейчас эта программа, объединяющая разные национальные проекты, комплекс мероприятий по этой проблеме. Мы занимаемся ее утверждением и поиском финансирования, чтобы приступить к последующей реализации", - сказал он.

По словам Кириллова, начать реализацию программы по реабилитации реки планируется уже в 2022 году. Масштабирование программы начнется в 2023-2024 годы после выделения дополнительных средств. В целом она рассчитана до 2030 года.

Глава Росводресурсов отметил, что главными целями программы, в частности, являются снижение потерь запасов воды и борьба с повышением солености. "Там остро стоит вопрос количества водных ресурсов и рациональности их использования, снижения потерь и вообще обеспечения. Где взять эту дополнительную воду гарантированно? - Из воздуха ее не возьмешь и каждый год надеяться на осадки не будешь <...> Второй вопрос связан, в том числе, с деградацией водотоков водных артерий и влиянием Азовского моря, повышением солености. Именно это потребовало от нас проведения соответствующих научных исследований", - пояснил он.

С 2007 года в бассейне реки Дон наблюдается маловодье, значительно сказавшееся на наполненности Цимлянского водохранилища - уровень воды в водоеме был охарактеризован как "рекордно низкий". Также проблемы экосистемы реки Дон повлияли на транспортную и сельскохозяйственную отрасли Ростовской области. По словам первого заместителя главы региона Виктора Гончарова, по инициативе региональных властей на уровне правительства РФ ведется проработка вопроса о создании государственной программы оздоровления реки.