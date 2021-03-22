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Роман Абрамович подал иск о клевете против автора и издателя книги "Люди Путина"

В книге бывший московский корреспондент газеты Financial Times Кэтрин Белтон среди прочего утверждала, что предприниматель якобы замешан в коррупции и приобрел "Челси" по указанию российских властей
Роман Абрамович Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Роман Абрамович
© Антон Новодережкин/ТАСС

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Российский предприниматель Роман Абрамович подал в суд на издательский дом HarperCollins, выпустивший прошлой весной книгу "Люди Путина" (Putin's people), написанную бывшим московским корреспондентом газеты Financial Times Кэтрин Белтон. Как говорится в заявлении Абрамовича, опубликованном на сайте принадлежащего ему футбольного клуба "Челси", автор книги и издательство распространяют ложную и порочащую его имя информацию.

"Сегодня мои законные представители начали в Англии судебное разбирательство, касающееся книги, которая была издана в Соединенном Королевстве, - заявил Абрамович. - Книга содержит ряд ложных и клеветнических утверждений обо мне, в том числе о приобретении мной футбольного клуба "Челси" и его деятельности".

По словам миллиардера, это решение далось ему нелегко, так как он не стремится к публичности и редко опровергает не соответствующие истине сообщения о своей жизни и бизнесе. Однако в данном случае он пришел к выводу, что содержание книги наносит существенный вред не только его деловой репутации, но и клубу. В заявлении также подчеркивается, что представители Абрамовича будут пытаться достичь внесудебного урегулирования спора и предоставили издательству информацию, опровергающую сведения, содержащиеся в книге.

В книге Белтон среди прочего утверждалось, что Абрамович якобы замешан в коррупции и приобрел "Челси" по указанию российских властей.

Теги
РоссияАбрамович, Роман Аркадьевич
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