Роман Абрамович подал иск о клевете против автора и издателя книги "Люди Путина"

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Российский предприниматель Роман Абрамович подал в суд на издательский дом HarperCollins, выпустивший прошлой весной книгу "Люди Путина" (Putin's people), написанную бывшим московским корреспондентом газеты Financial Times Кэтрин Белтон. Как говорится в заявлении Абрамовича, опубликованном на сайте принадлежащего ему футбольного клуба "Челси", автор книги и издательство распространяют ложную и порочащую его имя информацию.

"Сегодня мои законные представители начали в Англии судебное разбирательство, касающееся книги, которая была издана в Соединенном Королевстве, - заявил Абрамович. - Книга содержит ряд ложных и клеветнических утверждений обо мне, в том числе о приобретении мной футбольного клуба "Челси" и его деятельности".

По словам миллиардера, это решение далось ему нелегко, так как он не стремится к публичности и редко опровергает не соответствующие истине сообщения о своей жизни и бизнесе. Однако в данном случае он пришел к выводу, что содержание книги наносит существенный вред не только его деловой репутации, но и клубу. В заявлении также подчеркивается, что представители Абрамовича будут пытаться достичь внесудебного урегулирования спора и предоставили издательству информацию, опровергающую сведения, содержащиеся в книге.

В книге Белтон среди прочего утверждалось, что Абрамович якобы замешан в коррупции и приобрел "Челси" по указанию российских властей.