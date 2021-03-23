В Кузбассе запустили первый региональный брендовый тур с кешбэком

КЕМЕРОВО, 23 марта. /ТАСС/. Первый региональный брендовый тур по Кемеровской области, где его участники смогут познакомиться с промышленным и рекреационным потенциалом региона, запущен в области, он включен в программу туристического кешбэка, сообщили ТАСС в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса.

"К предложениям, которые были представлены на предыдущих этапах туристического кешбэка, добавился четырехдневный брендовый тур "Кузбасс - огонь в сердце", включающий широкую познавательную программу. Брендовый маршрут уже стоит в предложениях федерального туроператора TUI. Маршрут включает посещение пятидесяти объектов туристского показа. Туристы знакомятся с историей и древностями региона, промышленными объектами, культурным достопримечательностями, природой и этникой", - рассказали в министерстве.

Маршрут первого кузбасского брендового тура официально одобрен Ростуризмом. Он пройдет через семь наиболее знаковых территорий Кемеровской области. Туристы смогут познакомиться с историей крупнейшего промышленного региона России и угледобычей, увидеть наскальную живопись эпохи неолита 3-4 тыс. лет до н. э., побывать в Кузнецкой крепости и одном из самых популярных в Сибири горнолыжных комплексов Шерегеш. Для участников тура подготовлены гастрономические и творческие мастер-классы.

Предыдущими этапами туристического кешбэка в Кузбассе пользовались преимущественно любители зимнего горнолыжного отдыха, которые посещали курорт Шерегеш, на сегодня там доступно для бронирования с кешбэком более 30 мест размещения. По оценке региональных властей, новый этап продажи туров по России с кешбэком позволит активнее развивать в Кузбассе летний туризм.

"Скидка 20% - это хороший стимул путешествовать по России и у нас подготовлены различные варианты [летнего] отдыха в Кузбассе. Благодаря программе у российских туристов появится возможность на выгодных условиях принять участие в активных летних турах по Горной Шории, посетить спортивно-туристический комплекс "Шерегеш", эко-комплекс "Танай", таежный курорт "Горная Саланга" и другие туристические объекты Кузбасса", - добавили в министерстве.

Продажа туров с кешбэком за отдых по России возобновилась 18 марта и продлится до 15 июня, отправиться в путешествие можно будет до 30 июня. Приобрести можно как тур, так и только проживание. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.