Премьер Японии не посетит церемонию старта эстафеты олимпийского огня

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во вторник подтвердил информацию о том, что он не будет 25 марта присутствовать на церемонии старта эстафеты олимпийского огня в префектуре Фукусима.

"Учитывая расписание моего присутствия в парламенте, я решил отказаться от участия [в церемонии]", - приводит агентство Kyodo заявление главы правительства.

17 марта агентство сообщило, что вместо Суги на церемонии будут присутствовать глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото и министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр.

Эстафета олимпийского огня в преддверии Олимпиады в Токио начнется в футбольном тренировочном центре J-Village в городе Нараха. Церемония пройдет без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. На церемонии выступит хор школьников, который исполнит песню Hana wa saku. Она была создана при поддержке телеканала NHK в рамках благотворительной программы помощи регионам, пострадавшим от землетрясения и цунами 2011 года.

Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.