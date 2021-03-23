Строительство кампуса "Большого университета" в Томске начнется летом 2022 года

ТОМСК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Томской области планируют в августе 2022 года начать строительство единого кампуса для всех шести университетов Томска стоимостью 35 млрд рублей, сообщил ТАСС вице-губернатор Андрей Антонов.

"Мы должны до 31 июля (2021 года) утвердить с Минобрнауки РФ задание на проектирование, дальше приступить к проектированию. Получение разрешения на строительство, начало строительства - 31 июля 2022 года", - сказал Антонов.

Ранее администрация региона заявляла о планах по интеграции всех шести вузов областного центра в единый "Большой университет". Для "Большого университета" на левом берегу Томи будет построен кампус на 20 тыс. мест, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты. Соглашение о строительстве кампуса было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) администрацией Томской области, Министерством науки и высшего образования России и корпорацией развития ВЭБ.РФ. Стоимость создания оценивается в 35 млрд рублей, строительство будет организовано в формате государственно-частного партнерства.

До конца 2021 власти региона намерены выкупить участок земли под кампус на левобережье Томи в черте города - под эти цели предусмотрены в бюджете 600 млн рублей, а также заключить концессионное соглашение для строительства.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых центров по экспорту образования по одноименному нацпроекту. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "Большой университет". По словам ректора Томского государственного университета Эдуарда Галажинского, в объединенных университетах Томска к 2035 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет вузов достигнет 1,5-2 млрд долларов - больше, чем совокупный бюджет МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.