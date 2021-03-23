Первый после снятия ограничений международный авиарейс вылетел из Иркутска 23 марта

ИРКУТСК, 23 марта. /ТАСС/. Первый после более чем годового перерыва из-за пандемии коронавируса международный рейс вылетел во вторник из аэропорта Иркутска. Чартером авиакомпании Royal Flight 239 пассажиров отправились в Турцию, сообщила пресс-служба иркутского аэропорта.

"Во вторник, 23 марта, авиакомпания Royal Flight открыла программу чартерных полетов по маршруту Иркутск - Анталья. Boing 757-200 вылетел в 05:28 (00:28 мск). На отдых к лазурному побережью отправились 239 пассажиров. Напомним, крайние рейсы из Иркутска в Турцию были выполнены в октябре 2019 года, в марте 2020 года все международные полеты были прекращены из-за пандемии коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В апреле Royal Flight планирует выполнить еще пять рейсов по маршруту Иркутск - Анталья. В конце апреля полеты на этом направлении возобновят авиакомпании Azur Air и Nordwind Airlines.

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года.