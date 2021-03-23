Синоптики Приморья не прогнозируют ранней или высокой пожарной опасности в текущем сезоне

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Синоптики не ожидают в текущем году раннего начала пожароопасного сезона в Приморском крае, а уровень пожарной опасности скорее всего будет ниже обычного. Об этом рассказал на пресс-конференции во вторник начальник "Примгидромета" Борис Кубай.

"Если вы помните, в 2019 году пожароопасный период у нас начался в феврале, в прошлом году он приблизился к норме - в марте. В этом году уже март заканчивается, и мы вот-вот начнем в Хасанском районе считать уровень пожарной опасности. Но в конце марта - 28 числа - мы ожидаем приличные дожди, скорее всего сильные, на 20-30 мм. Поэтому, конечно, высокого уровня пожарной опасности, или раннего ожидать не стоит", - сказал Кубай.

Как пояснила журналистам начальник гидрометцентра "Примгидромета" Татьяна Цурикова, специалисты начинают вести расчет пожарной опасности когда сходит снег. В течение нескольких дней показатель нарастает, и чем выше температура, тем быстрее происходит рост. Но если прошел дождь, то показатель сбрасывается.

"Вообще расчет пожарной опасности начинается, когда сходит снежный покров. Он уже сошел у нас в западных, южных, восточных районах, но в начале второй декады марта восстановился временно снежный покров, и этот процесс подзатянулся. И интенсивного нарастания этого показателя [пожароопасности по метеорологическим показателям] может не случиться", - отметила Цуканова.

Приморский край ежегодно страдает от лесных пожаров. В 2020 году впервые за 10 лет регион признан готовым к пожароопасному периоду: были созданы оперативные группы, закуплена техника. За весну прошлого года в регионе произошло 162 лесных пожара на площади более 8,9 тыс. га. В 2019 году их было 480 на площади 56,9 тыс. га.