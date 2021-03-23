{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Фальков рассказал об участии молодых ученых в создании вакцины "Ковивак"

Министр науки и высшего образования отметил, что молодежь отличается динамичностью, смелостью и готовностью рисковать в научном плане

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Молодые ученые при поддержке Минобрнауки РФ участвовали в разработке вакцины от коронавируса "Ковивак", созданной в научном центре им. М. П. Чумакова Российской академии наук. Об этом рассказал во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-24".

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак".

"[Привлечение молодых ученых к разработке вакцины "Ковивак"] - это наработки, с одной стороны, еще прошлых лет, а с другой стороны, это в каком-то смысле управленческое решение директора института [им. М. П. Чумакова Айдара Ишмухаметова]", - сказал он.

Министр добавил, что молодежь отличается динамичностью, смелостью и готовностью рисковать в научном плане. "Мы с ним [Ишмухаметовым] обсуждали, и вот он мне рассказал, что <...> он долго смотрел, на кого сделать ставку, - сказал Фальков. - Ставка была сделана на молодых исследователей, и эта ставка оправдалась".

Минздрав РФ 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную центром им. М. П. Чумакова. Она стала третьей вакциной, одобренной для применения в России.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Более 420 тыс. человек в Подмосковье сделали прививку от COVID-19
В Министерстве здравоохранения региона напомнили, что пройти вакцинацию можно бесплатно в поликлиниках, пунктах вакцинации в торговых центрах и мобильных комплексах
Читать полностью