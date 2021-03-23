Фальков рассказал об участии молодых ученых в создании вакцины "Ковивак"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Молодые ученые при поддержке Минобрнауки РФ участвовали в разработке вакцины от коронавируса "Ковивак", созданной в научном центре им. М. П. Чумакова Российской академии наук. Об этом рассказал во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-24" .

"[Привлечение молодых ученых к разработке вакцины "Ковивак"] - это наработки, с одной стороны, еще прошлых лет, а с другой стороны, это в каком-то смысле управленческое решение директора института [им. М. П. Чумакова Айдара Ишмухаметова]", - сказал он.

Министр добавил, что молодежь отличается динамичностью, смелостью и готовностью рисковать в научном плане. "Мы с ним [Ишмухаметовым] обсуждали, и вот он мне рассказал, что <...> он долго смотрел, на кого сделать ставку, - сказал Фальков. - Ставка была сделана на молодых исследователей, и эта ставка оправдалась".

Минздрав РФ 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную центром им. М. П. Чумакова. Она стала третьей вакциной, одобренной для применения в России.