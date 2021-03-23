Кабмин распределил 5 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры вузов в 2021 году

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Правительство РФ распределило между вузами 5 млрд рублей, предусмотренных в этом году на ремонт и модернизацию инфраструктуры российских высших учебных заведений. Как сообщила во вторник пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В 2021 году на модернизацию инфраструктуры высших учебных заведений будет направлено 5 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе, отметив, что эти средства уже предусмотрены в федеральном бюджете текущего года. По данным кабмина, деньги пойдут в том числе на капитальный ремонт зданий образовательных организаций.

Среди вузов, которые получат деньги - МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Российская академия живописи Ильи Глазунова. В списке есть и другие учебные заведения, подведомственные Минобрнауки, Минздраву, Минсельхозу, Минпросвещения, Минтрансу, Минкультуры, Минспорту, Минцифры и Росрыболовству.