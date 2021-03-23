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Кравцов заявил, что переход школ на удаленку не привел к серьезным проблемам в обучении

Министр просвещения также сообщил, что была организована точечная работа со школами по тем темам, которые нужно было восполнить

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вынужденный переход школьников на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса не привел к серьезным проблемам в обучении. Об этом заявил во вторник министр просвещения Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

"Хочу начать с качества образования. Вынужденный временный переход на дистанционное обучение <...> - в начале учебного года мы провели с Рособрнадзором срез знаний, как отразилось домашнее обучение на качестве обучения, и увидели, что каких-то серьезных проблем нет", - сказал Кравцов.

Он добавил, что несмотря на это, была организована точечная работа со школами при участии институтов повышения квалификации по тем темам, которые нужно было восполнить, чтобы у учащихся не потерялась мотивация к обучению.

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