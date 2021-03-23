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Вакцина "Ковивак" поступит в гражданский оборот 28 марта

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в апреле для россиян также будут доступны более 12 млн комплектов доз вакцины "Спутник V"
© ФНЦИ им.М.П. Чумакова/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Первые поставки в гражданский оборот вакцины от коронавируса "Ковивак", созданной в научном центре им. М. П. Чумакова Российской академии наук, начнутся 28 марта этого года.

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Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы", фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале "RT на русском" во вторник.

"28 марта [начнутся] первые поставки [в гражданский оборот] "Ковивака" Центра им. Чумакова", - сказала она.

Голикова также добавила, что в апреле для россиян будут доступны более 12 млн комплектов доз вакцины "Спутник V".

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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