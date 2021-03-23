Путин поздравил президента Ирана с Ноурузом

ТЕГЕРАН, 23 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил своего иранского коллегу Хасана Роухани с праздником Ноуруз (Навруз). Об этом сообщила во вторник пресс-служба президента Ирана.

"Примите искреннее поздравление по случаю праздника Ноуруз", - приводит слова Путина пресс-служба иранского президента. Российский лидер добавил, что "отношения Ирана и России основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения". "Уверен, что растущее конструктивное сотрудничество во всех сферах отвечает основным интересам наших наций и способствует укреплению стабильности и безопасности региона", - отметил он.

Ноуруз - один из главных национальных праздников в Иране, который символизирует начало нового года по солнечному календарю. В этом году он совпал с 20 марта.