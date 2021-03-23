Эксперт допустил третью волну коронавируса в России в конце апреля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Третья волна коронавирусной инфекции в России может наступить в конце апреля - начале мая, считает ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын.

"Третью волну, если ожидать, то надо ожидать в конце апреля - начале мая, и продлится она как минимум один-два месяца", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

При этом ученый отметил, что если не будет никаких негативных факторов, влияющих на ход вакцинации от коронавируса, то привить необходимые для создания иммунной прослойки к вирусу 70% населения РФ можно будет к июню - июлю.

Ранее Лисицын допускал наступление третьей волны распространения коронавируса в России в конце марта - начале апреля.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 466 153 случая заражения, выздоровели 4 077 185 человек, умер 95 391. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.