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Эксперт допустил третью волну коронавируса в России в конце апреля

По мнению ведущего специалиста Центра им. Гамалеи Федора Лисицына, новая волна продлится минимум один-два месяца

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Третья волна коронавирусной инфекции в России может наступить в конце апреля - начале мая, считает ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын.

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"Третью волну, если ожидать, то надо ожидать в конце апреля - начале мая, и продлится она как минимум один-два месяца", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

При этом ученый отметил, что если не будет никаких негативных факторов, влияющих на ход вакцинации от коронавируса, то привить необходимые для создания иммунной прослойки к вирусу 70% населения РФ можно будет к июню - июлю.

Ранее Лисицын допускал наступление третьей волны распространения коронавируса в России в конце марта - начале апреля.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 466 153 случая заражения, выздоровели 4 077 185 человек, умер 95 391. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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