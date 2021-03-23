Голикова заявила, что РФ находится в стадии устойчивого снижения заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 23 мата. /ТАСС/. Россия с декабря находится в стадии устойчивого снижения заболеваемости коронавирусом, при этом ожидается, что может быть небольшой подъем заболеваемости. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на Youtube-канале "Антонимы", фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале "RT на русском" во вторник.

"Мы сейчас не видим оснований для закрытия, мы находимся в периоде стабилизации и снижения, причем этот период длится с декабря. <…> У нас идет пока устойчивое снижение заболевания, мы здраво пока оцениваем ситуацию марта-апреля, потому что может быть небольшой подъем", - сказала она.

Голикова отметила, что небольшой подъем в России в отличие от резкого прироста в странах Европы в том числе связан с тем, что там полные ограничения вводились периодически. "Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса", - добавила вице-премьер.