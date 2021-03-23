Москалькова попросила ГП проверить ситуацию с задержанием чеченцев в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит Генеральную прокуратуру провести проверку в связи с задержанием в Нижнем Новгороде уроженцев Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, подозреваемых в пособничестве терроризму. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба омбудсмена во вторник.

Ранее в СМИ появилось видео, в котором мать подозреваемых обращается к Москальковой с просьбой о помощи в связи с их задержанием.

"В марте в адрес уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой через средства массовой информации поступило открытое обращение Зары Магамадовой - матери Салеха Магамадова и Исаева, задержанных в Нижнем Новгороде по подозрению в пособничестве терроризму, - сообщает пресс-служба. - Кроме того, ранее в СМИ была опубликована статья о фактах оказания физического воздействия на молодых людей в момент их задержания. В результате обращения федеральный омбудсмен направила запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку".

Ситуация находится на контроле уполномоченного, добавили в пресс-службе.