Коэффициент распространения коронавируса в России опустился ниже единицы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Коэффициенты распространения коронавирусной инфекции в России и Москве во вторник опустились ниже единицы, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В России показатель снизился с 1,01 до 0,97. В Москве он упал с 1,1 до 0,91, оказавшись ниже единицы впервые с прошлого четверга, 18 марта.

В одном из 10 регионов России с наибольшим числом заболевших коэффициент превышает 1 - в Подмосковье, где он равен 1,15.

В Ростовской области показатель составил 0,99, в Иркутской и Нижегородской - 0,98, в Воронежской - 0,97, в Красноярском крае и Свердловской области - 0,95, в Санкт-Петербурге - 0,94, а в Архангельской области - 0,93.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.