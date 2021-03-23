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Минпросвещения рассчитывает ликвидировать третью смену в школах к 2025 году

Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что планируется построить на 500 школ больше, чем планировалось. Таким образом, в России создадут более 1 млн мест к 2025 году

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения рассчитывает к 2025 году ликвидировать третью смену в российских школах, заявил во вторник глава ведомства Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

"С этого года уже есть постановление правительства. По ГЧП (государственно-частному партнерству - прим. ТАСС) мы построим на 500 школ больше, чем планировалось. Таким образом, мы в общей численности создадим более 1 млн мест к 2025 году и закроем третью смену, недопустим роста второй смены", - сообщил Кравцов.

Он добавил, что выплата федеральных грантов на строительство новых учебных заведений продлена до 2038 года.

"Больше 300 млрд рублей привлекли в систему образования на строительство школ к тем деньгам, которые есть в системе образования. И пролонгировали до 2038 года, договорились с Минфином по выплате грантов за счет федерального бюджета, чтобы снять нагрузку с региональных бюджетов", - сказал Кравцов.

Министр добавил, что в 2021 году будет введено 112 тыс. мест в детских садах, что позволит закрыть потребность в детсадах. В 2020 году в российских детских садах было введено 122 тыс. мест.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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