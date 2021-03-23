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Роскомнадзор предложил обязать операторов данных возмещать моральный вред жертвам утечек

Здание Роскомнадзора Станислав Красильников/ТАСС
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Здание Роскомнадзора
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Владимир Логунов предложил обязать операторов персональных данных компенсировать моральный вред жертвам связанного с утечками мошенничества в интернете.

"Предложение - это обязанность оператора персональных данных производить расчет денежной компенсации в соответствии с нанесенным ущербом субъекту персональных данных. Это такая инновационная идея, которую мы планируем на площадке Государственной думы проработать, чтобы возмещение ущерба, морального ущерба субъекту персональных данных было соразмерно этому ущербу", - сказал он сказал на заседании межфракционной рабочей группы Государственной думы по борьбе с киберпреступностью во вторник.

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