Социальную доплату к пенсии будут назначать в беззаявительном порядке с 2022 года

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Социальную доплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке с 1 января 2022 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтруда.

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Там отметили, что доплату будут устанавливать со дня назначения пенсии. Минтруд подготовил соответствующий проект приказа, утверждающий порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов.

По словам замминистра труда и социальной защиты России Андрея Пудова, больше не потребуется предоставление заявления и других документов для соцдоплаты к пенсии.

Чтобы установить федеральную социальную доплату уполномоченный орган исполнительной власти региона будет должен направлять в территориальный орган ПФР данные о произведенных изменениях, индексациях, увеличениях размеров денежных выплат тем, кому установили федеральную социальную доплату к пенсии, не позднее пяти рабочих дней со дня, когда произошли соответствующие изменения.

Отмечается, что всем неработающим пенсионерам, чья общая сумма материального обеспечения не достигла размера прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, устанавливают социальную доплату к пенсии до величины ПМП, которая установлена в регионе проживания пенсионера.