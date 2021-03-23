{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Социальную доплату к пенсии будут назначать в беззаявительном порядке с 2022 года

По словам замминистра труда Андрея Пудова, больше не потребуется предоставлять заявления и другие документы для получения доплаты
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Социальную доплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке с 1 января 2022 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтруда.

На эту тему
Как накопить на прибавку к пенсии?
Как накопить на прибавку к пенсии?

Там отметили, что доплату будут устанавливать со дня назначения пенсии. Минтруд подготовил соответствующий проект приказа, утверждающий порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов. 

По словам замминистра труда и социальной защиты России Андрея Пудова, больше не потребуется предоставление заявления и других документов для соцдоплаты к пенсии. 

Чтобы установить федеральную социальную доплату уполномоченный орган исполнительной власти региона будет должен направлять в территориальный орган ПФР данные о произведенных изменениях, индексациях, увеличениях размеров денежных выплат тем, кому установили федеральную социальную доплату к пенсии, не позднее пяти рабочих дней со дня, когда произошли соответствующие изменения.

Отмечается, что всем неработающим пенсионерам, чья общая сумма материального обеспечения не достигла размера прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, устанавливают социальную доплату к пенсии до величины ПМП, которая установлена в регионе проживания пенсионера.

Теги
Россия
Всероссийский "Цифровой диктант" пройдет с 9 по 24 апреля
Руководитель проекта Сергей Гребенников отметил, что по итогам диктантов в 2019 и 2020 годах был зафиксирован низкий уровень цифровой безопасности у подростков 14-17 лет
Читать полностью