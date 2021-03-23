Пригожин основал НКО "Фонд борьбы с репрессиями"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский предприниматель и глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин основал некоммерческую организацию (НКО) "Фонд борьбы с репрессиями". Цель организации - борьба за права человека в западных странах, сообщает во вторник пресс-служба "Конкорда".

Документы фонда уже переданы для регистрации. С сегодняшнего дня организация начала работать как инициативная группа.

В "Конкорде" отметили, что фонд также будет поддерживать гражданских активистов.

В понедельник Пригожин обратился в Следственный комитет (СК) РФ в связи с тем, что Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило его в розыск по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы в США. Предприниматель просит СК возбудить уголовное дело в отношении директора ФБР Кристофера Рея, президента США Джо Байдена, директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и министра юстиции США Меррика Гарленда. Ранее Пригожин потребовал от ФБР предоставить ему все имеющиеся о нем материалы и заявил, что готов компенсировать затраты на изготовление копий документов.