Спасатели Мурманской области прокладывают трассу для эвакуации детей с места схода лавины

МУРМАНСК, 23 марта. /ТАСС/. Аварийно-спасательные отряды прокладывают лыжную трассу для эвакуации детей, оказавшихся отрезанных от мира из-за схода лавины в горах Мурманской области. По трассе дети в сопровождении спасателей доберутся до станции Имандра, что примерно в пяти километрах от места ЧП, откуда отправятся дальше на снегоходах, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

"Сейчас ведутся подготовительные мероприятия, чтобы начать эвакуацию детей, спасатели прокладывают трассу, чтобы добраться от лагеря группы, от точки старта, до станции Имандра, где они пересядут на снегоходы. Добираться будут на лыжах в сопровождении спасателей. Трассу готовят, чтобы эвакуация прошла безопасно. Добраться на снегоходах прямо до места невозможно из-за особенностей рельефа местности и погодных условий - ветер и снег", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

По данным ведомства, состояние участников группы - удовлетворительное. На месте с детьми работают спасатели, они оказывают им всю необходимую первую помощь, в том числе и психологическую. В Мончегорске детей ждет психолог ГУ МЧС. "Никакого прогноза по срокам эвакуации нет, пока трассу не укатают, чтобы безопасно и без происшествий добраться до Имандры, эвакуацию не начнут", - добавили в ГУ МЧС.

По информации МЧС, планируется, что все участники туристической группы на лыжах в сопровождении спасателей доберутся до Имандры, а там на снегоходах отправятся к автобусу в поселке Риж-Губа. Оттуда детей автобусом доставят в Мончегорск, где, как сообщал губернатор Андрей Чибис, подготовлены места размещения и питание, мобилизованы медики.

Сход лавины произошел в районе ручья Маннепахк вечером в понедельник. Как сообщал губернатор, под завалом оказались трое подростков, двоих быстро извлекли оттуда, они живы. Третью девочку искали дольше, прибывшие утром на место медики констатировали ее смерть, сообщило следственное управление СК РФ по области, уточнив, что противоречивые данные о ребенке давались из-за неустойчивой телефонной связи. По данным ГУ МЧС, утром на место вылетал спасательный вертолет из Мончегорска, но он не смог приземлиться из-за рельефа горной местности и вернулся на базу.

По уточненным данным СК, в организованную туристическую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входят 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых. В Мончегорске организован штаб для координации спасательной операции, для детей подготовлены места размещения. Для оказания помощи, которая может потребоваться детям, мобилизованы медицинские работники. В спасательных работах задействованы два эшелона спасателей.