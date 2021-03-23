Более 420 тыс. человек в Подмосковье сделали прививку от COVID-19

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Свыше 420 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Прививку от COVID-19 сделали уже более 420 тыс. человек в Подмосковье. И с каждым днем эта цифра увеличивается. Это важно, поскольку на данный момент вакцинация - единственный надежный способ защитить себя от новой коронавирусной инфекции и ее осложнений. Особое внимание прошу обратить пациентов старше 60 лет, а также больных хроническими заболеваниями", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве напомнили, что привиться от новой коронавирусной инфекции можно в поликлиниках, пунктах вакцинации в торговых центрах и мобильных комплексах. Вакцинация проводится бесплатно препаратом "Спутник V". Чтобы пройти вакцинацию, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.