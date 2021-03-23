Минобрнауки изменит формат работы с иностранными студентами

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минобрнауки намерено изменить формат работы с иностранными студентами, которые обучаются в российских вузах, сообщил во вторник глава министерства Валерий Фальков на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

"Мы понимаем, что саму модель работы с иностранцами надо менять, она не гибкая, она не студентоориентированная, но и, в общем-то, она ориентирована на стандартный формат", - сказал Фальков.

Он отметил, что, например, не все иностранные студенты могут себе позволить присутствовать на занятии онлайн. При этом в России обучаются студенты из почти 200 стран. "Эту историю мы будем переосмысливать, мы уже запустили процесс", - добавил министр.

Ранее пресс-служба Минобрнауки сообщила, что иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешено въехать на территорию РФ для продолжения обучения в вузах.