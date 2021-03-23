В Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за повторную передачу телефонов в тюрьмы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информполитике предлагает ввести уголовную ответственность за повторную передачу средств связи в исправительные учреждения. Об этом говорится в таблице рекомендаций, подготовленных к заседанию межфракционной рабочей группы по киберпреступности, с которой ознакомился ТАСС.

"Ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, установив уголовную ответственность за повторную передачу средств связи в учреждения уголовно-исполнительной системы", - указывается в тексте.

Председатель комитета Александр Хинштейн напомнил, что сегодня за подобные деяния установлена лишь административная ответственность. "Максимальная санкция составляет 5 тыс. рублей безотносительно количества совершенных правонарушений", - отметил он.

Парламентарий сослался на многочисленные примеры задержаний одних и тех же людей за передачу телефонов в места лишения свободы. "Каждый раз с них берут 5 тыс. рублей, и на этом вся история заканчивается", - посетовал депутат.

По его словам, количество средств связи, изымаемых в местах лишения свободы, возрастает. "И по году составляет около 60 тыс. единиц", - уточнил Хинштейн, предположив, что их нелегальный оборот может быть как минимум в 10 раз выше.

9 марта президент России Владимир Путин подписал закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы. Согласно закону, операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Прекращение услуг связи будет происходить на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.