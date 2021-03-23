Голикова считает, что неверно отказываться от добровольности вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Отказ от добровольности вакцинации от коронавируса был бы неправильным решением, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мне кажется, "переламывать" сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти [прививаться] или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, - это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные", - сказала она в интервью журналисту Антону Красовскому на канале "Антонимы" на YouTube, фрагмент которого был опубликован во вторник в Telegram-канале "RT на русском".

В частности, кому-то нельзя прививаться по медицинским соображениям, напомнила вице-премьер.

Она также отметила богатый опыт России в вопросе массовой вакцинации населения. "Мы уже привыкли к тому, что вакцинация у нас носит добровольный характер", - сказала Голикова.

Массовая вацинация россиян от коронавируса идет с января 2021 года. По последним данным, хотя бы одну дозу вакцины получили 6,3 млн россиян, из них 4,3 млн уже завершили курс.