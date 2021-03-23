Патрушев: неконтролируемый приток мигрантов ведет к активности исламских радикалов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Неконтролируемый приток мигрантов из-за рубежа приводит к активности исламских радикалов и росту числа их "спящих" ячеек на Урале, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Неконтролируемое увеличение притока иностранных трудовых мигрантов, в том числе из государств с повышенным уровнем террористической активности, способствует формированию "спящих" ячеек радикальных исламских организаций, которых с 2017 года в округе выявлено более 26, а также образованию очагов напряженности в местах их компактного проживания", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Уральском федеральном округе.

При этом в УФО из 274 тыс. иностранных граждан свыше четверти находятся с нарушениями миграционного законодательства, только в прошлом году ими совершено более 2,5 тыс. преступлений, отметил секретарь СБ.

Кроме того, по словам Патрушева, большой иммиграционный поток "влияет на рост протестных и националистических настроений, в том числе в связи с фактами вытеснения коренного населения из различных сфер экономической деятельности, с увеличением нагрузки на образовательные и медицинские учреждения".

"Наметилась тенденция к росту количества новообращенных мусульман, не имеющих достаточных знаний религии и подверженных влиянию мусульманских священнослужителей, исповедующих течения ислама радикального толка. Негативному воздействию подвергается, прежде всего, молодежь, восприимчивая к пропаганде радикальной идеологии", - констатировал секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, среди факторов, негативно влияющих на межнациональные отношения, можно выделить коррумпированность представителей власти и местного самоуправления, высокое имущественное расслоение общества, масштабный миграционный поток.