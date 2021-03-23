Синоптики прогнозируют теплую погоду в апреле и мае в большинстве регионов России

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Температура воздуха в апреле и мае в большинстве регионов России будет выше нормы. Кроме того, остаток весны не ожидается дождливым на большей территории страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Апрель - видно, что северные регионы европейской территории России и азиатской части страны окрашены соответствующим цветом (красным - прим. ТАСС), который говорит об ожидаемом классе температуры выше нормы. Ожидается теплая погода в апреле на всем Северо-Западном, Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах, и север Дальневосточного федерального округа. Огромная территория", - сообщил он на онлайн-конференции в ТАСС.

По словам Вильфанда, погода в мае также ожидается теплой. Температура выше нормы ожидается на территории северной половины европейской части России, Уральского федерального округа, Западной Сибири и Красноярского края.

Осадки весной

Вильфанд отметил, что избыток осадков в апреле прогнозируется на севере европейской территории России и в центральных регионах Красноярского края, Якутии и Дальнего Востока.

В мае площадь территории с дефицитом осадков увеличится. "В Северо-Западном федеральном округе, Архангельской области, Коми прогнозируется дефицит осадков. И дефицит осадков прогнозируется в Поволжье. Кроме того, очень большой регион - юг Красноярского края, Хакасия, Предбайкалье, частично Бурятия - там тоже дефицит осадков прогнозируется", - отметил метеоролог.

Также дефицит осадков ожидается на юге Хабаровского края и в северной половине Приморья.

Избыток осадков прогнозируется только в Якутии в мае, сообщил Вильфанд.