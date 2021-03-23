Украина обязала всех въезжающих предъявлять ПЦР-тест на COVID-19

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Кабинет министров Украины ужесточил правила въезда на Украину, обязав всех пересекающих границу предъявлять ПЦР-тест на коронавирус. Об этом на брифинге во вторник сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут представить справку о тестировании методом ПЦР не позднее, чем за 48 часов и с отрицательным результатом", - озвучил Степанов решение правительства, принятое в понедельник на внеочередном заседании.

Кроме того, в соответствии с принятым решением, граждане Украины, которые возвращаются домой из-за границы и не имеют отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, должны будут пойти на самоизоляцию на 14 дней. Это не зависит, в какой зоне находится страна, откуда они въезжают, пояснил Степанов.

По данным Минздрава Украины, в стране за прошедшие сутки отмечен рекордно высокий показатель летальных исходов от коронавирусной инфекции - 333 человека. Число новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки составило 11 476, увеличившись почти на треть по сравнению с показателем предыдущего дня, когда Минздрав сообщил о 7 893 заболевших.

За время пандемии на Украине было выявлено 1 565 732 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 268 886 пациентов, скончался 30 431 человек.