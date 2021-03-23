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В Гидрометцентре ожидают, что климат в Крыму будет становиться все более засушливым

Роман Вильфанд отметил, что глобальное потепление будет способствовать уменьшению количества осадков в южных регионах
Симферополь Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Симферополь
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глобальное потепление будет способствовать тому, чтобы климат в Крыму становился еще более засушливым, похожим на климат пустынь. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Крыму в прошлом году была очень сильная засуха, дефицит воды очень сильно ощущается. Проблема дефицита осадков на юге - это проблема не только нынешнего года, но проблема климатическая, поскольку целый ряд исследований показывают, что в связи с потеплением климата происходит перераспределение осадков", - сообщил он на онлайн-конференции в ТАСС.

По словам Вильфанда, глобальное потепление будет способствовать уменьшению количества осадков в южных регионах. Климат таких территорий будет приобретать еще более выраженный характер пустынь.

"В умеренных широтах сумма годовых осадков остается без изменений, в северных регионах количество осадков увеличивается, а в южных - уменьшается. Поэтому эти регионы аридные (с климатом пустынь) по существу становятся еще более аридными, еще более засушливыми", - пояснил метеоролог.

Теги
РоссияКрымВильфанд, Роман Менделевич
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