Семья умершей в Грузии медсестры просит AstraZeneca участвовать в расследовании

ТБИЛИСИ, 23 марта. /ТАСС/. Семья 27-летней медсестры Мэги Бакрадзе, которая умерла после прививки вакциной от коронавируса британско-шведского производителя AstraZeneca, обратилась с просьбой к компании подключиться к расследованию причин ее смерти. Об этом во вторник сообщил журналистам адвокат семьи Вахтанг Барамашвили.

"Мы написали письмо британскому филиалу AstraZeneca. Ознакомили их пока что поверхностно с деталями дела и просим, чтобы они подключились к этому расследованию", - сказал юрист.

Гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе в понедельник заявил, что его ведомство уже проинформировало как Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), так и руководство AstraZeneca о произошедшем, и если их представители сочтут необходимым, то приедут в республику и на месте ознакомятся с деталями дела.

Грузинская медсестра, работавшая в одной из клиник в городе Ахалцихе (край Самцхе - Джавахети), умерла 19 марта, на следующий день после того, как привилась вакциной AstraZeneca. Примерно через 15 минут после прививки ей стало плохо, после чего она впала в кому. В тот же день ее перевезли из Ахалцихе в Тбилиси, однако врачи не смогли ее спасти. По предварительным данным, у нее произошел анафилактический шок.

Несмотря на произошедшее, Минздрав Грузии не стал приостанавливать вакцинацию, а лишь решил продолжить делать прививки в многопрофильных больницах. По последним данным, в республике с 15 марта (с начала вакцинации) привились более 4 тыс. человек.