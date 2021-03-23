Глава Союза журналистов России считает, что осужденным нужно запретить выступать в СМИ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил властям законодательно запретить осужденным давать интервью в СМИ.

Данное предложение Соловьев внес, говоря о документальном фильме телеведущей Ксении Собчак о "скопинском маньяке" Викторе Мохове.

"Здесь можно говорить о провале в законодательстве, которым воспользовалась Ксения Собчак в данном случае. Вот в Соединенных Штатах с 1977 года существует так называемый закон сына Сэма (англ. Son of Sam law), который запрещает преступникам, особенно совершившим тяжелые и страшные преступления, затем популяризировать, давать интервью журналистам, писать книги. <...> Я бы предложил нашим законодателям внимательно присмотреться к этому случаю и подумать о том, как запретить подобным представителям преступного мира, даже, может быть, искупившим свою вину, но тем не менее популяризировать свою деятельность и рассказывать на страницах газет и на экранах телевизоров о своих преступлениях", - сказал он во вторник в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Конечно, эту ситуацию нельзя рассматривать с точки зрения журналистики, скорее, это скандальный шоу-бизнес", - добавил он.

В 2005 году по решению Скопинского городского суда Рязанской области Виктор Мохов был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года. В начале марта 2021 года Виктор Мохов был освобожден, в течение шести лет он будет находиться под административным надзором полиции.