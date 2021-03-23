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Попова: решение о ревакцинации от COVID-19 принимает врач в каждом случае индивидуально

Речь идет и о выборе вакцинных препаратов, сообщила глава Роспотребнадзора

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Решения о необходимости ревакцинации пациента от коронавируса и выборе вакцины принимаются лечащим врачом индивидуально в каждом случае, сказала журналистам во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя заявление директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной о, скорее всего, невозможной ревакцинации "Спутником V".

"Вопросы ревакцинации пациента, в том числе против коронавируса, находятся в сфере компетенций лечащего врача и решаются в каждом случае индивидуально. Сюда относится и выбор вакцинных препаратов", - сказала Попова.

Ранее во вторник Пшеничная заявила, что люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса "Спутником V", вряд ли смогут привиться им повторно, но могут воспользоваться такими вакцинами, как "Эпиваккорона" и "Ковивак". Позднее она пояснила журналистам, что через один-два года после прививки "Спутником V" можно снова пройти вакцинацию, но уже препаратами, основанными на других принципах, например "Эпиваккороной" или "Ковиваком".

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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