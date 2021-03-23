Патрушев призвал эффективнее противостоять попыткам Запада внедрять в России свои идеалы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Запад пытается внедрять в России свои идеалы и нормы, угрожающие политической стабильности в стране, противодействовать этой экспансии надо эффективнее, заявил во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая в Ханты-Мансийске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Уральском федеральном округе.

По словам Патрушева, в мире наблюдается пересмотр фундаментальных ценностей, а чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом геополитических игр и спекуляций. "На этом фоне со стороны стран Запада предпринимаются попытки, направленные на разрушение российских духовно-нравственных ценностей, фальсификацию истории, разжигания межнациональных конфликтов, продвижение идей сепаратизма и национализма", - отметил Патрушев.

По его словам, для этого национальные диаспоры, этнические общины, общественные и религиозные объединения "вовлекаются в орбиту влияния различных иностранных некоммерческих неправительственных организаций в целях дестабилизации общественно-политической ситуации, дискредитации деятельности органов власти".

"Внедрение Западом чуждых для России идеалов и норм, навязывание извне различных реформ угрожает общественному согласию, культурному суверенитету и политической стабильности", - сказал Патрушев. Противодействие этой западной экспансии в России должно быть более активным, добавил он.

"В этих целях необходимо повысить эффективность мероприятий, направленных на укрепление единства и духовной общности многонационального народа России. Исключить формальный подход в этой работе, больше внимания уделять формированию мотивации к осознанному нравственному поведению и уважению других культур и мировоззрений", - подчеркнул Патрушев.

Также, по его мысли, нужно формировать в российском обществе нетерпимость к пропаганде идей националистической исключительности, пресекать попытки культивирования националистической пропаганды, искажения исторической правды. Помимо этого, надо активнее выявлять и пресекать деятельность различных структур, направленную на подрыв межнационального мира и согласия, разжигание национальной и религиозной розни, отметил Патрушев.