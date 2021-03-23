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В Оренбурге привлекли к ответственности отца мальчика, повредившего памятник Гагарину

Самому подростку грозит постановка на профилактический учет

ОРЕНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении в отношении отца подростка, который разбил гранитную плиту на постаменте памятника Юрию Гагарину в Оренбурге. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

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"В настоящее время решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет, со всеми подростками инспекторами по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы. Отец мальчика, который разбил гранитную плиту, привлечен к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - сказано в распространенном сообщении.

По данным полиции, окончательное решение о наказании примет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Южного округа Оренбурга, куда направили протокол. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает предупреждение или административный штраф в размере от 100 до 500 рублей. При этом администрация Оренбурга ущерб от действий подростка оценила в 300 тыс. рублей.

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РоссияОренбургская область
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