Вильфанд рассказал о погоде весной и летом в России

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Лето 2021 года ожидается теплым в большинстве регионов России. Однако на юге страны оно также прогнозируется и засушливым, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если характеризовать весь вегетационный сезон, это сезон с апреля по сентябрь включительно, то прогнозируется, что температура на всей территории нашей страны будет около и выше нормы. Не прогнозируется холодного лета и холодной весны. <...> В июне жаркая погода, класс выше нормы, прогнозируется в Красноярском крае и в Якутии", - сообщил он на онлайн-конференции в ТАСС.

По словам Вильфанда, в июле жаркая погода ожидается на северо-востоке европейской части России, Урале и Западной Сибири. В августе очаги тепла расположатся на западе европейской части страны, Таймыре, Ямале и Забайкалье.

Засушливое лето

Вильфанд отметил, что дефицит осадков на протяжении всего лета 2021 года будет ожидать жителей юга европейской части России. В июне засушливый месяц также ожидает жителей севера Красноярского края.

В июле количество осадков меньше нормы прогнозируется в Иркутской области и на юго-западе Сибири, а август ожидается засушливым в Якутии.