Песков заявил, что Путин сделает прививку от коронавируса до конца дня

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который планировал во вторник сделать прививку от коронавируса, пока не прошел эту процедуру. В Кремле рассчитывают, что глава государства вакцинируется до конца дня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока у Путина "идет рабочий график, рабочие встречи". "Пока еще нет, но мы ожидаем, что до конца дня, вечером он прививку сделает", - добавил представитель Кремля.

Вакцинация минимально повлияет на рабочий график президента, отметил Песков. Отвечая на вопрос, намерен ли президент сделать прививку в медучреждении или ему могут ввести вакцину на рабочем месте, Песков заявил: "Я не могу этого сказать, я точно не знаю".

"Как врач посчитает необходимым, так все и будет сделано, - сказал представитель Кремля. - Все-таки это достаточно несложная процедура. И, учитывая президентский рабочий график, конечно, это будет сделано так, чтобы минимально повлиять на рабочее время президента".

Выбор вакцины

Представитель Кремля отметил, что Путин сделает прививку "одной из трех" российских вакцин. "Мы не будем специально говорить, какой. Все три российские вакцины абсолютно надежны, они очень хорошие, надежные и эффективные", - пояснил он. "Мы сознательно не говорим, какую именно прививку будет делать президент, отмечая, что все три российский прививки абсолютно надежны и эффективны", - повторил Песков.

Он также объяснил, почему Путин не будет проходить вакцинацию публично. "Что касается вакцинации под камеры, то ему [президенту] это не нравится", - сказал пресс-секретарь.

В ответ на вопрос, может ли прививка главы государства стать "мотивирующим фактором" для пока сомневающихся россиян, представитель Кремля выразил надежду, что такие граждане "услышат [о вакцинации президента] и с учетом растущих темпов производства вакцин примут решение о вакцинации". "Это, на самом деле, серьезный вопрос, - заметил Песков. - Мы действительно рассчитываем на то, что как можно больше людей примет добровольное решение о вакцинации".

Ранее Песков отмечал, что "восприятие вакцины" у россиян находится "на хорошем уровне" и очень многие готовы сделать прививку от коронавируса. При этом он обращал внимание и на то, что в вопросе вакцинации невозможно применение принципа кнута и пряника, так как люди просто должны понимать, что прививка от коронавируса нужна для их здоровья. Песков считает, что "здесь огромная роль СМИ в том, чтобы больше людей приходило прививаться".

В понедельник на совещании о ходе вакцинации Путин рассказал, что намерен 23 марта сделать прививку от коронавируса. О том, на какой вакцине он остановил выбор, президент не сообщил.

17 декабря Путин на большой пресс-конференции отметил, что обязательно сделает прививку от коронавируса, как только это станет возможным. Тогда он пояснял, что прислушивается к рекомендациям специалистов относительно возрастных ограничений на вакцинацию на данном этапе. Позже пресс-секретарь главы государства сообщил, что выбор президентом времени для вакцинации обусловлен также другими прививками, которые он своевременно делает, а врачи не рекомендуют применять их одновременно. На вопрос ТАСС о том, сделает ли Путин предстоящую процедуру публичным мероприятием, как поступают некоторые политики в других странах, Песков ответил отрицательно.