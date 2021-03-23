В МИД ФРГ предлагают завершить работу над COVID-паспортами к 1 июня

БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Работа над так называемыми зелеными сертификатами о вакцинации от коронавируса "должна быть завершена до 1 июня". Об этом заявил во вторник министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот.

"Мы хотим со своей стороны сделать все, чтобы эти временные рамки можно было соблюсти, - заявил он. - Мы не можем позволить себе давать пустые обещания".

17 марта ЕК представила проект цифрового зеленого сертификата о вакцинации от коронавируса, который должен быть внедрен к середине июня. Документы получат не только привившиеся от ковида, но и переболевшие, а также сдавшие отрицательный тест на новую инфекцию, а действовать такие паспорта будут только до официального завершения пандемии. В Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено.