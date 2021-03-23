Пушкина просит ГП РФ проверить слова "скопинского маньяка" в адрес своей жертвы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина во вторник направила запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку высказывания так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова о готовности вновь "заняться" одной из своих жертв.

Речь идет о высказывании Мохова в документальном фильме телеведущей Ксении Собчак. "Недавно освобожденный так называемый скопинский маньяк Виктор Мохов заявил о намерении "помочь" зачать детей одной из его жертв. Вероятно, за все время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке", - говорится в депутатском запросе (есть в распоряжении ТАСС).

"Прошу вас, Игорь Викторович, провести проверку, дать правовую оценку и, в случае выявления нарушений действующего законодательства, принять меры прокурорского реагирования", - обращается Пушкина к генпрокурору.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в связи с выходом документального фильма предложил властям законодательно запретить осужденным давать интервью в СМИ.

В 2005 году по решению Скопинского городского суда Рязанской области Виктор Мохов был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Он похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет, насиловал их и держал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года. В начале марта 2021 года Виктор Мохов был освобожден, в течение шести лет он будет находиться под административным надзором полиции.