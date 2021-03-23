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Роспотребнадзор заявил о возможности ревакцинации "Спутником V"

Выбирать наиболее подходящий для ревакцинации пациента препарат должен лечащий врач, отметили в ведомстве

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Повторная вакцинация от коронавируса "Спутником V" возможна, но выбирать наиболее подходящий для ревакцинации пациента препарат должен лечащий врач. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

"Сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом "Спутник V" поняты некорректно. Повторная вакцинация им возможна, но выбор препарата для ревакцинации - прерогатива лечащего врача", - сказала директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, слова которой приводятся в сообщении.

Ранее во вторник Пшеничная заявила, что люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса "Спутником V", вряд ли смогут привиться им повторно, но могут воспользоваться такими вакцинами, как "Эпиваккорона" и "Ковивак". В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что решение о необходимости ревакцинации пациента от коронавируса и выборе вакцины принимаются лечащим врачом в каждом индивидуальном случае.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Разработчик "Спутника V" рассказал о возможной эффективности ревакцинации
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