Вильфанд рассказал о погоде весной в Москве

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Настоящая весна", когда можно будет выходить на улицу без верхней одежды, придет в Москву лишь во второй половине апреля. В этот период температура будет достигать 15 градусов тепла и выше, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Знаете, мне очень нравится определение [настоящей весны], которое дают дизайнеры одежды. Они говорят, что при дневной температуре плюс 15 градусов и выше, можно ходить без верхней одежды: без курток, плащей. С моей точки зрения, все города становятся невероятно красивыми, когда женщины выходят в красивой одежде. Вот это весна. Если речь идет о такой действительно теплой погоде, когда температура превышает 15 градусов, то это наступает по климату во второй половине апреля", - сообщил он на онлайн-конференции в ТАСС.

По словам Вильфанда, в этом году вероятнее всего погода в середине апреля будет соответствовать таким климатическим характеристикам.

"Поскольку апрель прогнозируется в Центральном федеральном округе выше нормы, то можно ожидать, что именно в этот период наступит такое тепло, когда человек чувствует себя раскованно без всяких плащей", - пояснил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей ожидает температура выше нормы в апреле.