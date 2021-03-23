Песков заявил, что не слышал о нацистской символике в отделе МВД

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе публикаций об использовании нацистской символики в оформлении плаката в одном из отделений полиции в Санкт-Петербурге. Таким образом он прокомментировал во вторник сообщения СМИ, что в отделе полиции № 70 Северной столицы был обнаружен информационный листок, для оформления которого якобы была использована измененная версия нацистского пропагандистского рисунка.

"Использование нацистской символики запрещено и преследуется в нашей стране по закону", - сказал представитель Кремля, отметив при этом, что он не может знать, "что именно висит в отделении полиции".

Песков выразил сомнение в резонансности этого случая, подчеркнув, что "в первый раз об этом услышал". Отвечая на вопрос, может ли президент РФ Владимир Путин отреагировать на эту историю, если узнает о ней, Песков заметил, что, "если будет что узнавать, то отреагирует". "Но пока мы не видим никакого повода для реакции", - заключил пресс-секретарь главы государства.