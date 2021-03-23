В Мосгордуме поддержали повышение возраста получения разовых пособий на детей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике поддержала законопроект, повышающий с 30 до 35 лет возраст молодых семей, которые получают дополнительную московскую единовременную выплату в размере более 102 тыс. рублей при рождении ребенка, сообщил во вторник в ходе заседания комиссии ее председатель Кирилл Щитов.

Ранее фракция партии "Единая Россия" в Московской городской думе внесла на рассмотрение в первоочередном порядке проект закона города Москвы "О внесении изменения в статью 23 закона города Москвы от 30 сентября 2009 года № 39 "О молодежи".

"Представленным документом предлагается увеличить возраст молодых родителей, которые получают поддержку за счет социальных программ города Москвы, с 30 лет, как это записано в действующей редакции закона, до 35 лет включительно, как это предусмотрено в том числе и в недавно принятым федеральным законодательством", - сказал Щитов в ходе заседания комиссии.

Он отметил, что в Москве благодаря закону "О молодежи" молодым семьям предусмотрена единовременная выплата в размере пяти прожиточных минимумов трудоспособного населения - это более 102 тыс. рублей. "Если же речь идет о рождении в семье молодых родителей второго ребенка - это уже семь прожиточных минимумов, на третьего и последующих детей у молодой семьи - десять прожиточных минимумов", - добавил Щитов.

Он уточнил, что действие новой меры социальной поддержки предлагается распространить не с момента принятия данного законопроекта, а с 1 января 2021 года. "Таким образом, те молодые семьи, в которых дети родились в январе, феврале и марте, тоже смогут получить дополнительные выплаты, что является существенным финансовым подспорьем", - заявил Щитов.

По его словам, в течение 2021 года свыше 18 тыс. семей смогут получить данное пособие.