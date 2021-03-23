Гидрометцентр сообщил, что в сентябре на европейскую часть страны придет Бабье лето

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Аномально теплая погода ожидает большую часть европейской территории России в сентябре, когда наступит бабье лето, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сентябрь выглядит благополучно, комфортно. Судя по этому прогнозу, можно говорить о бабьем лете. Виден очаг тепла, класс выше нормы. Он захватывает юг европейской России и восток, и юг Урала. Большая часть территории страны покрыта розоватым цветом (на прогностической карте этот цвет обозначает аномально теплую погоду - прим. ТАСС) - это значит, что температура около нормы, но на положительном фоне. Это всегда характеристика бабьего лета", - сообщил он на онлайн-конференции в ТАСС.

По словам Вильфанда, в последние годы количество теплых дней в сентябре увеличивается. "На европейской части, на большей части территории страны, будет бабье лето", - заключил метеоролог.