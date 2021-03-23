Лавинная опасность объявлена в КЧР на ближайшие трое суток

ЧЕРКЕССК, 23 марта. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о лавинной опасности в горах объявлено на период с 24 по 26 марта в Карачаево-Черкесии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по КЧР.

"В период с 24 марта по 26 марта в горах КЧР лавиноопасно. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач; объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин", - рассказали в ведомстве.

Из-за усиления ветра на горнолыжном курорте "Домбай" работает только гондольная канатная дорога. Катание разрешено только по лесной трассе. На курорте "Архыз" открыты все канатные дороги и трассы, за исключением первой трассы и первой и одной из секций Северного сияния.

По данным регионального управления МЧС, в регионе облачно с прояснениями, местами осадки. Ночью ожидается дождь с мокрым снегом, днем - кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, днем местами гроза, град.