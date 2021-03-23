Всероссийский "Цифровой диктант" пройдет с 9 по 24 апреля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Всероссийская акция "Цифровой диктант - 2021" будет проходить с 9 по 24 апреля. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Сергей Гребенников.

"9 апреля мы стартуем нашу очередную акцию. Нас ждет очень много новых форматов", - сказал Гребенников, добавив, что завершится акция 24 апреля. Он отметил, что по итогам диктантов в 2019 и 2020 годах был зафиксирован низкий уровень цифровой безопасности у подростков 14-17 лет. Средний индекс цифрового диктанта по итогам прошлого года составил 7,25 балла из 10 возможных, добавил Гребенников.

По словам гендиректора АНО "Россия - страна возможностей", сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексея Комиссарова, акция позволит проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, а также знание правил безопасности и культуры общения в сети.

"В этом году "Цифровой диктант" ждет ряд нововведений. Одно из них - большее сегментирование целевых аудиторий. Например, будет отдельный вариант диктанта для граждан старше 60 лет. Также появятся новые форматы вопросов, которые сделают прохождение диктанта еще интереснее и полезнее. Мы попытались сделать их более интерактивными, что должно понравиться молодой аудитории", - добавил Комиссаров.

Он отметил, что на сайте проекта есть библиотека материалов по цифровой грамотности "Хочу все знать", постоянно обновляется "Карта цифровых возможностей", где собраны программы и курсы повышения цифровой грамотности.

Первый "Цифровой диктант" состоялся в 2019 году, его написали более 39 тыс. человек. В 2020 году число участников акции составило уже более 330 тыс. человек. Организаторами акции выступает РАЭК и ОНФ, партнерами являются, в частности, ЦБ, ПАО "Ростелеком", Пенсионный фонд России, Российская государственная библиотека для молодежи и Лаборатория Касперского.