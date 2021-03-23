Госдума приняла закон об ужесточении условий для возбуждения дел о торговле наркотиками

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла закон, согласно которому факт пребывания лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружение на его теле наркотических средств не может служить основанием для возбуждения уголовных дел по статьям о производстве или сбыте наркотиков.

В конце декабря прошлого года данный закон, разработанный с целью защиты граждан от необоснованного преследования, был отклонен Советом Федерации. Документом предлагалось установить, что уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса РФ по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также без достаточных доказательств, указывающих на их передачу другим лицам.

Однако профильный комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству посчитал, что в предложенных формулировках документ может повлечь за собой снижение эффективности противодействия наркоторговле. Для разрешения противоречий Госдума и Совфед сформировали согласительную комиссию.

Согласно подготовленному комиссией тексту, основанием для возбуждения дел по статьям 228.1 и 227.4 Уголовного кодекса в части незаконного сбыта наркотических, психотропных веществ или их аналогов, содержащих такие вещества растений, а также прекурсоров не может служить "сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи".