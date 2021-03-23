В Суэцком заливе танкер Балтийского флота столкнулся с сухогрузом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Экипаж танкера "Кола" не пострадал в результате инцидента с сухогрузом "Арк Ройял" в Суэцком заливе, российской танкер продолжает движение по плану. Об этом во вторник сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Балтийского флота.

На флоте рассказали, что сегодня в 08:03 мск "морской сухогруз "Арк Ройял", следующий под флагом Барбадоса в Суэцком заливе (средняя часть Красного моря), нарушил правила судоходства и допустил навал на кормовую часть танкера Балтийского флота "Кола".

"В результате произошедшего никто из экипажа танкера не пострадал, разлива топлива нет. Танкер "Кола" в помощи не нуждается и продолжает движение по плану перехода. Капитану судна "Арк Ройял", признавшему вину в нарушении правил судоходства, заявлен морской протест", - сообщили на флоте.