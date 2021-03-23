Песков: МВД выполнило процедуры по инциденту с полицейским, ударившим женщину на акции

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Комментарий по ситуации с полицейским, ударившим женщину на незаконной акции в Санкт-Петербурге 23 января, является прерогативой МВД, подчеркнул во вторник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это прерогатива МВД. Мы не хотели бы здесь никак ничего комментировать", - сказал он, отвечая на вопрос о расследовании этого случая. По словам представителя Кремля, "МВД выполнило внутренние процедуры" по данному инциденту.

Сам по себе этот случай Песков отнес к числу единичных. Отвечая на вопрос, влияют ли такие ситуации на оценку президентом РФ Владимиром Путиным работы правоохранительных органов, пресс-секретарь напомнил, что глава государства недавно оценил результаты деятельности министерства на расширенном заседании коллегии этого ведомства. "Там прозвучала достаточно исчерпывающая оценка деятельности МВД", - сказал Песков.